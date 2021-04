OV Bureau moet bezuinigen op busvervoer

nieuws

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

De komende jaren rijden er minder bussen in de provincies Groningen en Drenthe. Vanwege de coronapandemie is het aantal passagiers met meer dan de helft afgenomen en dat betekent dat er sprake is van een miljoenentekort.

Fleur Gräper, gedeputeerde en voorzitter van het OV Bureau Groningen-Drenthe, zegt dat er volgend jaar een tekort van 9 miljoen euro is, en dat zal de jaren erna nog fors oplopen. Komend jaar wordt al minimaal drie miljoen euro bezuinigd in het noordelijk busvervoer. Dat gebeurt door de bussen minder frequent te laten rijden en wellicht enkele buslijnen helemaal te schrappen.

Gräper hoopt op een hogere financiële bijdrage uit Den Haag. De provincies onderhandelen daarover met het kabinet. Komt er niet meer geld, dan moet er nog meer bezuinigd worden en dat zal desastreus uitpakken voor het aantal passagiers in de toekomst.