Ouderen bestolen via babbeltruc

Foto: Wouter Hooijer

De afgelopen weken zijn zeker drie ouderen in de wijken De Wijert, Hoornse Meer en Helpman het slachtoffer geworden van zogenoemde babbeltrucs. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.

De bewoonster van een huis in De Wijert kreeg dinsdagavond bezoek van twee jongens. Zij vertelden haar dat ze bezig waren met een studieproject voor eenzame ouderen, en werden door haar binnengelaten.

De bewoonster kon vervolgens voor een klein bedrag een cadeaubon kopen. Ze moest haar pinpas op een telefoon of tablet leggen en haar pincode invoeren. De jongens namen daarop bij hun vertrek stiekem zowel de pinpas als de cadeaubon mee. Kort daarop gingen ze op diverse plekken in de stad geld pinnen. Volgens 112groningen is er voor ruim 1000 euro gepind.

De politie adviseert mensen om nooit onbekenden in hun woning te laten, ook al hebben ze een goed verhaal en zijn ze heel aardig. Deze oplichters komen vaak zonder afspraak.