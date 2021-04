Optreden Guns N’ Roses in Stadspark binnen 24 uur uitverkocht

nieuws

Foto via SPOT Groningen

Het optreden van Guns N’ Roses in het Stadspark is uitverkocht. Dat laat organisator MOJO zaterdag weten.

De Amerikaanse hardrockband gaat volgend jaar op 23 juni een optreden geven. Vrijdag startte de voorverkoop, een etmaal later waren alle ongeveer 50.000 kaartjes al uitverkocht. Het concert wordt georganiseerd door MOJO en SPOT Groningen. Het optreden in Groningen is onderdeel van een Europese tournee, waarbij Groningen de enige Nederlandse stad is die door de band wordt aangedaan.

Guns N’ Roses werd opgericht in Los Angeles in 1985. Zanger Axl Rose, gitaristen Tracii Guns en Izzy Stradlin, bassist Duff McKagan en drummer Robbie Gardner maakte twee jaar later wereldfaam met het debuutalbum Appetite for destruction.