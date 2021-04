Opnieuw nederlaag en geen play-offs voor Martini Sparks

sport

Speelsters Martini Sparks wensen elkaar succes.

Martini Sparks heeft maandagavond ook de vijftiende wedstrijd in de basketball league verloren. In Haren werd het 66-80 voor Triple Threat uit Haarlem.

Martini Sparks blijft daardoor puntloos negende en laatste. Dit houdt ook in dat Martini Sparks geen play-offs speelt. Triple Threat was nog te achterhalen door Marini Sparks, maar dat is door de nederlaag niet meer mogelijk. De eerste acht spelen play-offs.

Martini Sparks miste in het eerste en tweede kwart veel kansen en keek in de pauze al tegen een grote 23-46 achterstand aan. Het beste was er daarna af bij de vrouwen uit Haarlem en Martini Sparks kwam enigszins terug in het derde kwart: 45–64. Marini Sparks was ook in het laatste kwart beter, maar de inhaalrace bleef bij 66-80 steken.

Ondanks de laatste plaats degradeert Martini Sparks niet. Zaterdag speelt Martini Sparks de laatste wedstrijd uit bij Loon Lions.