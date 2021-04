Opnieuw meer besmettingen in Groningen dan vorige week

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen in één week is, voor de tweede week op rij, toegenomen. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het rijksinstituut dinsdagmiddag naar buiten bracht.

In de afgelopen week vond de GGD 1.120 nieuwe infecties binnen de provinciegrenzen. In de week ervoor (tussen 6 en 13 april) vond de GGD 1030 infecties in Groningen, ook een stijging ten opzichte van de eerste week van april (998). In de afgelopen week werden bij het RIVM drie sterfgevallen gemeld binnen de provinciegrenzen. In de week ervoor stierven er geen inwoners aan de gevolgen van het coronavirus.

In totaal registreerde het RIVM, sinds vorig jaar maart, 32.334 corona-infecties in Groningen. 235 inwoners overleden aan de gevolgen van het virus.

Landelijk lichte stijging

Landelijk steeg het aantal nieuwe meldingen van positief geteste personen met 5,3 procent (Groningen 8,7 procent). Het percentage positieve test steeg licht, van 9,6 procent naar 10,1 procent. Het reproductiegetal ligt in het geheel boven de 1. Het aantal gemelde nieuwe opnames op de IC’s nam licht af.