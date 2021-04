Opluchting bij Hortus Haren: ‘Uitstekend plan van de gemeente’

De Hortus Haren is blij dat de gemeente van plan is om het gebied te kopen, in plaats van een projectontwikkelaar. Dat betekent dat ze de komende tijd geen plaats hoeven te maken voor woningen.

Tot januari 2023 vallen de Hortus en de Biotoop nog onder de Rijksuniversiteit, dus waren bewoners bang dat een projectontwikkelaar er daarna huizen zou bouwen. Wethouder Roeland van der Schaaf wil dat voorkomen. “We willen voorkomen dat de universiteit gedwongen wordt om het aan een projectontwikkelaar te verkopen die daar vervolgens van alles mee doet. Wij vinden dit gebieden die van betekenis zijn voor de gemeenschap van Haren. Dat betekent dat we daar met zijn allen over moeten beslissen of en hoe we dat in stand houden. De beste garantie om dat te doen is als het in het bezit komt van de gemeente, zodat we daar samen met bewoners over kunnen praten.”

Bestuurslid Jan Poutsma van de Hortus vindt dat een uitstekend plan. “We gaan graag met de gemeente Groningen de discussie aan over hoe de Hortus behouden kan worden. We zijn er sinds 2012 in geslaagd om zonder verlies te draaien nadat de Rijksuniversiteit de subsidie stopzette. Ik zie geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen worden voortgezet.”

Vorige maand maakten ook de raadsfracties van de PvdA en GroenLinks zich al zorgen over het voortbestaan van de Hortus en de Biotoop, net als medewerkers en bewoners. “Een projectontwikkelaar walst dit gebied plat en zet daar hele mooie woningen neer,” vertelt Poutsma. “Waarschijnlijk hele dure, omdat de grond heel duur is. Daar maken wij ons wel zorgen over, dat is ook de reden dat we aan iedereen duidelijk willen maken dat de Hortus een gebied is dat het waard is om behouden te worden.” Hij heeft wel vertrouwen in gesprekken met de gemeente. “Als ik kijk naar wat de gemeente zegt in haar groenplan, en als de wethouder zegt dat ze geen plannen hebben om er woningen neer te zetten, dan geeft mij dat de hoop dat we daar goed uitkomen.”