Openstelling Der Aa-kerk een succes: “We hebben mooie dagen gehad”

nieuws

Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

Het pilot-evenement waarbij de Der Aa-kerk drie dagen geopend was voor het publiek is succesvol verlopen. Dat laat woordvoerder Rebecca Compaan van de Stichting Oude Groninger Kerken zondagavond weten.

In de maand april worden er verspreid over het land diverse pilot-evenementen gehouden om weer bezoekers toe te laten tot gebouwen en evenementen. De Der Aa-kerk was het eerste gebouw in de gemeente dat haar deuren kon openen. “We zijn heel tevreden over het verloop”, vertelt Compaan. “We hebben verspreid over de drie dagen vijftig bezoekers mogen verwelkomen. Dat was ook het aantal waar we wel een beetje van uit waren gegaan. Alles is heel rustig verlopen en de mensen waren ook erg positief.”

De bezoekers kregen in het gebouw de tentoonstelling ‘Gimme Shelter’ over The Rolling Stones te zien. “Deze tentoonstelling is verschillende keren verlengd. De tentoonstelling wordt as we speak afgebroken, dus het was echt de allerlaatste kans om dit te zien.” De Der Aa-kerk hoopt binnenkort weer te kunnen openen. “We zijn blij dat we onderdeel zijn geweest van deze test, en hopelijk hebben we een bijdrage kunnen leveren aan de testresultaten waarmee in de toekomst verdere versoepelingen mogelijk zijn.”

Bezoekers moesten bij hun bezoek aan de kerk in bezit zijn van een negatief coronatestbewijs. Bij het bezoeken van het gebouw mocht het testbewijs maximaal veertig uur oud zijn.