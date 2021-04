“Op donderdag mogelijk veel neerslag, ook op lange termijn wisselvallig”

nieuws

Na een lange periode met geen regen komt daar vanaf donderdag verandering in. Volgens OOG-weerman blijft het ook op de lange termijn wisselvallig.

“Donderdag is het bewolkt en zijn er perioden met regen”, vertelt Kamphuis. “Plaatselijk kan er veel neerslag vallen waarbij hoeveelheden tot boven de 10 of 15 millimeter niet ondenkbaar zijn. Elders in het land kan er 40 tot 50 millimeter vallen, hoewel ik daarbij wel een slag om de arm moet houden. Mocht het gebeuren dan is dat voor de maand april zeldzaam, en dan zou het ook zomaar kunnen dat deze maand in één klap als te nat de boeken in zal gaan.”

In onderstaande kaart de te verwachten hoeveelheden neerslag tot donderdagavond volgens het Offenach-model

“Donderdagmiddag 8 graden”

“Op donderdag wordt het 10 of 11 graden waarbij in de middag het kwik geleidelijk zakt naar 8 graden. De wind draait van het noordoosten naar het noordwesten en is zwak, hooguit matig, windkracht 1 tot 3. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag hebben we nog altijd te maken met lichte regen. De minimumtemperatuur komt uit op 7 graden.”

Grondvorst

“Vrijdag is het wisselend bewolkt en valt er een bui of een paar buitjes bij 11 graden. In het weekend is er op zaterdag geregeld zon met in de loop van de dag mogelijk een enkel buitje. Het wordt 12 of 13 graden. In de nacht naar zondag is er kans op grondvorst. Op zondag is het 11 graden, wisselend bewolkt, en is er kans op een bui of buitje. Ook volgende week houdt het wisselvallige weer aan en blijft het te koel voor de tijd van het jaar.”