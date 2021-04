Ook zomerspelen voor mensen met ernstig, meervoudige beperkingen in Groningen

nieuws

Janke Mars (midden) , voorzitter van MATP de Brug, reikt materialen uit aan cliënten van Ilmarinen in Groningen - Foto: De Brug

In de periode van 26 april tot 4 juli 2021 organiseert De Brug, de organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een beperking in de provincie Groningen, de MATP zomerspelen. Deze week werden de eerste materialen voor de spelen uitgereikt.

Normaal gezien is MATP (Motorisch Activiteiten Training Programma) een onderdeel van de Regionale Special Olympics in Groningen. Dit evenement gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Tijdens de MATP zomerspelen krijgen deelnemende zorginstellingen activiteitomschrijvingen én bijhorend materiaal thuisbezorgd om hun bewoners in beweging te zetten.

Mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) hebben tien weken de tijd om zich vijf beweegactiviteiten eigen te maken. Na 10 weken vindt er een thuisevenement plaats waarbij de sporters een gouden medaille om de nek gehangen krijgen.

In totaal zijn er 16 deelnemende zorglocaties die samen 180 mensen met Ernstig Meervoudige Beperking in beweging gaan zetten. Door de basische beweegvormen vam MATP, kan iedereen hieraan deelnemen.