Ook Wende, DeWolff en S10 geven testoptredens in Oosterpoort

nieuws

Foto: SPOT Groningen

Nadat eerder al pilotoptredens van Douwe Bob, Lebbis en Arthur & Lucas Jussen werden aangekondigd, heeft SPOT Groningen nog eens drie concerten aan haar pilot-programma toegevoegd.

Volgens SPOT Groningen is het animo vanuit het publiek groot voor de testoptredens. De vraag naar kaarten voor Douwe Bob bleek bijvoorbeeld zo groot, dat deze show in enkele uren was uitverkocht. Inmiddels is hier een extra concert voor bijgeboekt.

De pilot-optredens zijn bedoeld om zowel de culturele instellingen, als de overheid, voor te bereiden op de inzet van toegangstesten. Bezoekers van de voorstellingen en concerten in de pilot kopen eerst online een kaartje. Per mail ontvangen ze nadere informatie over waar en wanneer ze zich kunnen laten testen. Op vertoon van een negatief testbewijs mogen ze naar binnen.

Van 25 t/m 27 april spelen respectievelijk Wende, DeWolff en S10 in de grote zaal van De Oosterpoort. De kaartverkoop voor al deze shows is inmiddels van start via de website van SPOT Groningen.