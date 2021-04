Ook thuiswerkers kunnen gratis e-bike uitproberen

nieuws

Foto: David Vroom voor Groningen Bereikbaar

Ook mensen die thuiswerken kunnen, vanaf donderdag, een week lang gratis een e-bike of speed-pedelec uitproberen. Groningen Bereikbaar heeft de inmiddels twee jaar durende fietsleen-actie uitgebreid naar deze groep inwoners.

De actie was eigenlijk bedoeld voor forenzen, die normaal gesproken met de auto naar het werk reizen. Maar corona veranderde dit werkpatroon. “Nu we het afgelopen jaar massaal zijn gaan thuiswerken, hebben we de actie aangepast”, schrijft Groningen Bereikbaar. “Als je thuiswerkt, dan zit je vaak urenlang voor je beeldscherm. Door tussendoor even op de fiets te stappen voor een boodschap of een blokje om, blijf je in beweging en maak je even je hoofd leeg.”

Kijk voor meer informatie over de actie op de website van Groningen Bereikbaar. Hier zijn ook de locaties te vinden waar Groningers een fiets kunnen reserveren.