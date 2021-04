Ook schouwburgcafé De Souffleur houdt terras vanaf woensdag gesloten

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Schouwburgcafé De Souffleur aan de Kruitlaan in de stad Groningen houdt voorlopig haar terras nog gesloten. Dat laat de horecazaak op haar Facebook-pagina weten.

Door het versoepelen van de coronamaatregelen mogen terrassen vanaf woensdag weer open. “Na lang wikken en wegen hebben we besloten om op 28 april niet open te gaan”, schrijft het café. “Er is teveel onzekerheid, teveel risico en er is veel te veel te verliezen. Wij zouden ook niets liever willen dan veilig met zijn allen weer los te gaan. Dat willen we eigenlijk al een half jaar. Met bloedend hart zeggen we daarom: nog even, echt nog heel even. Wij missen jullie nog veel meer dan jullie ons, echt waar.”

Afgelopen maandag liet eigenaar Chris Garrit van EM2 al weten niet open te gaan. Hij wijst naar de situatie in de ziekenhuizen. “Gezien de ontwikkelingen gaan we geen risico’s lopen voor een paar dubbeltjes. Als we het doen, dan meteen goed”, liet Garrit maandag weten.