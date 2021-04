Ook donderdag geen AstraZeneca-vaccinaties voor mensen onder de 60 jaar

nieuws

Foto: Rwendland via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Ook voor donderdag worden de afspraken van mensen die jonger zijn dan 60 jaar voor het vaccineren met AstraZeneca geannuleerd. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

In ons land is het prikken met het AstraZeneca-vaccin op dit moment gepauzeerd bij mensen onder de 60 jaar. Dit heeft te maken met een onderzoek van het EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau, naar meldingen van een zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Woensdagmiddag maakte de EMA bekend dat er toch een mogelijk verband lijkt te zijn tussen de meldingen die de afgelopen weken binnen zijn gekomen nadat mensen gevaccineerd waren met het middel. Er is besloten om de zeer zeldzame bijwerking toe te voegen aan de bijsluiter.

Donderdag komt de Gezondheidsraad met een spoedadvies over het vaccin. Om deze reden worden de afspraken voor donderdag geannuleerd. Voor vrijdag blijven de afspraken vooralsnog in de agenda staan.