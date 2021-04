nieuws

Foto Andor Heij

OOG is genomineerd als lokale omroep van het jaar 2021. Naast OOG maken nog acht andere omroepen kans op de titel.

Die titel werd in 2019 gewonnen door 1Twente. OOG werd al vaker genomineerd en in 2003 en 2016 werd de prijs ook daadwerkelijk gepakt.

De uitreiking is op 11 juni in Hilversum. Dan worden ook de andere lokale media awards uitgereikt in diverse categorieën. Deze nominaties worden later bekend gemaakt. Ook daarvoor heeft OOG diverse dingen ingestuurd.