“Onzeker of zachtere weer door gaat zetten, nieuwe kou uitbraak ligt op de loer”

Het is onzeker of het zachtere weer ook na volgende week maandag door gaat zetten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis ligt er een nieuwe kou uitbraak op de loer.

“Woensdag zijn er felle opklaringen die afgewisseld worden door stapelwolken en een enkel hagelbuitje”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige wind uit het noorden, windkracht 3 of 4, wordt het 8 graden. In de nacht naar donderdag is het helder en wordt het koud. Er is lichte vorst waarbij het 2 of 3 graden gaat vriezen. Donderdag is het eveneens bewolkt en blijft het droog bij 10 graden.”

“Vrijdag en tijdens het weekend zijn er wolkenvelden. Het blijft droog en de zon schijnt af en toe. Dagelijks wordt het een graad warmer waarbij het op zondag 13 graden kan worden. Het zachtere weer zet ook op maandag door. Maar of het daarna ook het geval zal zijn is onzeker. Een nieuwe kou uitbraak vanuit het noorden ligt op de loer.”