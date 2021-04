Onnen krijgt nieuwe AED: “Dan wordt het link”

In Onnen hangen inmiddels weer vier AED’s (defibrillators). Eerder dit jaar werd hier één gestolen en daar is dus een nieuwe voor in de plaats gekomen.

Nadat er verschillende berichten op sociale media werden geplaatst en er media-aandacht voor het gestolen apparaat kwam, werd er massaal door de dorpsbewoners gedoneerd. Binnen een week was er al meer dan genoeg geld opgehaald voor een nieuwe AED.

Het apparaat is al gekocht en kan gebruikt worden. Beheerder van het reanimatieteam Onnen Jan Ubels denkt dat de aandacht goed geholpen heeft. “Normaal gesproken sta je hier niet bij stil maar als er zoiets gebeurt gaan mensen wel nadenken. Mensen zien dat het ding weg is en dan wordt het link”. Aldus Ubels.