Onduidelijkheid bij hoger onderwijs nu versoepelingen maatregelen wordt uitgesteld

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Het nieuws dat het demissionaire kabinet de versoepelingen van de coronamaatregelen uit gaat stellen zorgt voor onduidelijkheid in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs.

Afgelopen week werd duidelijk dat het kabinet zinspeelde op het idee om per 21 april de terrassen en winkels te openen. Ook zou de avondklok dan verdwijnen. Een woordvoerder van het kabinet heeft zondag laten weten dat het nu echter nog te vroeg is om deze versoepelingen door te voeren waardoor ze met minstens een week worden uitgesteld tot 28 april. Hogescholen en universiteiten gaan er vanuit dat zij vanaf 26 april de deuren weer mogen openen. Studenten zouden dan één dag per week fysiek onderwijs kunnen krijgen. Het is onbekend of het ho en wo nu op 26 april wel van start kan gaan.

Studentenvakbond Lsvb vindt verder uitstel onacceptabel. “Het is hoe sneller hoe beter, want het studiejaar loopt op zijn einde”, laat voorzitter Lyle Muns van de Lsvb aan De Volkskrant weten. “Op een gegeven moment is het zomervakantie en dan heeft het geen zin meer.” Of het kabinet vatbaar is voor de woorden van de jongeren is maar de vraag. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft twee voorwaarden gesteld aan het kunnen heropenen van het ho- en wo-onderwijs. Zo moet er preventief getest kunnen worden en moet het aantal besmettingen een versoepeling van de maatregelen toelaten. Dat laatste lijkt spannend te worden.