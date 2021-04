Onderzoek toekomst MartiniPlaza kost drie ton

nieuws

Foto: GoogleMaps

De Groninger gemeenteraad is woensdagavond akkoord gegaan met een onderzoek naar de toekomst van MartiniPlaza. Het onderzoek kost 300 duizend euro.

Het gemeentebestuur stelt dat MartiniPlaza aan een grote opknapbeurt toe is. Het zalencomplex moet beter geschikt worden gemaakt voor congressen en topsportevenementen. Bovendien moet MartiniPlaza duurzamer worden, en moet de opknapbeurt leiden tot een centrum met meer uitstraling, zowel aan de binnen- als de buitenzijde.

Uit het onderzoek moet blijken wat nodig is om MartiniPlaza de komende tientallen jaren up to date te maken, en hoeveel geld dat kost. Het onderzoek moet over een klein jaar afgerond zijn.