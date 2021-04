Onderzoek RUG: 40-plussers begrijpen uitdrukkingen minder snel

nieuws

Vanaf hun veertigste levensjaar beginnen mensen meer moeite te krijgen met het onderdrukken van de letterlijke betekenissen van figuurlijke taal. Dat blijkt uit onderzoek van RUG-onderzoeker Amélie la Roi.

Hoewel taalverwerking langzamer gaat als je ouder wordt, stelt La Roi dat het toch bijzonder efficiënt blijft tot op hoge leeftijd. “De kennis van uitdrukkingen neemt toe met de jaren, maar hun verwerking hangt deels af van cognitieve vaardigheden, die juist achteruitgaan bij het ouder worden”, stelt La Roi. Ouderen hebben, in tegenstelling tot jongvolwassenen, die contextinformatie echt nodig voor de verwerking van letterlijke zinnen, en juist minder bij figuurlijke uitdrukkingen.

“Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van veroudering op bijvoorbeeld geheugen. Maar er is nog weinig bekend over de manier waarop taalvaardigheden veranderen”, vervolgt La Roi. “Nu blijkt dat de effecten van cognitieve veroudering op taalverwerking al rond de leeftijd van veertig beginnen, is het belangrijk om ook volwassenen van middelbare leeftijd mee te nemen in zulk onderzoek.”