Onderzoek naar DIFTAR in Stad: betalen naar gewicht is niet goedkoper dan per aanbieding

nieuws

Betalen voor afval naar gewicht is niet goedkoper dan betalen per aanbieding van een hoeveelheid afval. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Groningen. Het onderzoek is een gevolg van de motie die er, in september vorig jaar, voor zorgde dat er voorlopig geen DIFTAR wordt ingevoerd in de gemeente.

Uit het onderzoek blijkt dat het invoeren van DIFTAR in de gemeente, zorgt voor een bedrag van 440.000 tot 760.000 euro aan kostenreductie in de afvalverwerking, ten opzichte van een vast afvaltarief. Dat betekent dat inwoners gemiddeld zo’n zeven euro per jaar minder kwijt zijn voor hun afval. Volgens de onderzoekers van deze kostenreductie deels weg door extra kosten voor investeringen en onderhoud.

De gemeenteraad wilde echter graag weten of betalen per kilo goedkoper zou zijn dan betalen per afgifte. Dit blijkt echter tussen de 70.000 en 360.000 euro duurder uit te pakken. Wel stellen de onderzoekers dat een dergelijk systeem een positief effect heeft op het milieu.

Volledig betalen per kilo lijkt niet mogelijk. Daarom onderzocht Stadsbeheer een ‘gecombineerd systeem’, waarbij mensen per afgifte betalen in ondergrondse containers en per kilo én per afgifte in kliko’s. Dit laatste systeem is de manier waarop inwoners van de voormalige gemeente Haren, voor de gemeentelijke herindeling, betaalden voor hun afval.