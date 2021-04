Omwonenden vrezen verkeersdrukte door ‘te groot’ Groot-Zuid

nieuws

Verontruste bewoners van de Wijert-Zuid zien met lede ogen aan tegen plannen om aan de Van Ketwich Verschuurlaan (naast het tankstation van Shell) een grote woontoren te bouwen. Ze vrezen dat het gebouw, met 63 appartementen in een woontoren, de omgeving met eengezinswoningen verstoord en voor een verkeerschaos gaat zorgen.

“Hoewel de huidige aanvraag zich nog in het ontwerpstadium bevindt, hebben we met verbazing kennis genomen van de enorme massa van dit gebouwencomplex”, zo stelt de Werkgroep omgeving project Groot-Zuid.

Verkeers- en parkeerchaos

Ook is er volgens de werkgroep veel te weinig rekening is gehouden met het omliggende verkeer. “Het terrein grenst aan het drukste gedeelte van de Van Ketwich Verschuurlaan. Meerdere keren per dag is het hier nu al erg druk en is het hier filerijden. Daarnaast worden er veel te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd rond de gebouwen op eigen terrein, met het gevolg in de toekomst parkeerchaos in de wijk.”

Winstbejag

De omgeving van het nieuwe gebouw dreigt, zo stelt de werkgroep, volledig uit het oog verloren. “Het lijkt het er op dat de opdrachtgevers en ontwikkelaars maar één doel voor ogen hebben: met veel woningen op een te klein oppervlak een flink financieel gewin te maken.”

‘Gemeente, neem ons in bescherming’

De omwonenden stellen daarom dat de gemeente totaal aan het belang van de wijk voorbij gaat en dat de wijkbewoners door de plaatselijke overheid onvoldoende in bescherming worden genomen. “Waarom laat de gemeente Groningen dit allemaal toe, vragen we ons af? Waarom wordt niet sturend opgetreden, zodat de gebouwen goed passend in de omringende bebouwing worden opgenomen?”