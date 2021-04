OM eist 21 maanden cel en jeugd-tbs tegen moordverdachte schoolplein in Lewenborg

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het Openbaar Ministerie heeft 21 maanden jeugddetentie en de PIJ-maatregel (jeugd-tbs) geëist tegen de 18-jarige, vrouwelijke medeverdachte van de dodelijke steekpartij op een schoolplein in Lewenborg. Dat meldt het Dagblad van het Noorden donderdagmiddag. De steekpartij vond plaats in de nacht van 3 op 4 september jongstleden.

Volgens het OM moet V. eigenlijk worden veroordeeld voor het medeplegen van moord, maar in ieder geval voor medeplichtigheid aan moord. Het OM heeft bij de strafeis meegewogen, dat V. kampt met ‘complexe stoornissen’. Bij V. zou sprake zijn van een gebrekkige gewetensfunctie en trekken van borderline. Daardoor zou V. beperkt zijn in haar keuzes qua gedrag. Ook zou er een groot risico bestaan op geweld.

Hoewel de achttienjarige Machella V. de 19-jarige Chris Kalfsbeek uit Groningen niet zelf heeft neergestoken, stelt het OM dat V. een cruciale rol heeft gespeeld bij de moord. Ze zou de hoofdverdachte, die niet aanwezig was in de rechtszaal vanwege een coronabesmetting, tegen het slachtoffer hebben opgezet. Ze zou hebben geweten dat er geweld gebruikt zou worden tijdens de fatale ontmoeting van 3 september vorig jaar. Toen duidelijk werd dat Sven O. Kalfsbeek had gestoken (en niet zoals V. dacht ‘gestompt’), hielp ze mee het mes schoon te maken, wiste ze Appjes en probeerde ze het wapen te verdoezelen, zo stelt het OM.

Volgens justitie is O. de ‘hoofddader’. Het slachtoffer had de fatale avond op het schoolplein afgesproken met V., de vriendin van O. Beiden bedachten een plan om Chris in te luizen. Ze zouden hem mishandelen en proberen zijn jas te stelen. Tegen een derde verdachte, een 17-jarige man uit Stad is maandag voorwaardelijke jeugd-tbs en een voorwaardelijke celstraf van 57 dagen geëist.