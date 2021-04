“Normaal ben ik heel kritisch op hoe mijn werken gepresenteerd worden”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Kunstenaars zijn blij met het initiatief van de Kunsthoproute die sinds zaterdag in de Oranjebuurt gelopen kan worden. Op de route is het werk van twaalf kunstenaars te zien.

“Ik vind dit hartstikke leuk”, vertelt kunstenares Kaya Wolff. “Door de coronacrisis gebeurt er op cultureel gebied maar erg weinig. Musea zijn gesloten en exposities en tentoonstellingen zijn er niet of nauwelijks. Dat er nu weer iets kan, zorgt er ook voor dat ik minder kritisch ben. Als ik in normale omstandigheden aan zo’n project meewerk dan ben ik heel kritisch op hoe mijn werken gepresenteerd worden. Natuurlijk vind ik dat nu nog steeds belangrijk, maar de lat ligt wat lager. Het gevoel van eindelijk weer iets kunnen, mijn werk kunnen laten zien, overheerst. En eerlijk is eerlijk, ik ben erg tevreden met de manier waarop mijn kunst op dit moment te zien is. Het is heel netjes gedaan.”

“Alsof ik opnieuw geactiveerd werd”

Wolff noemt het ook een geweldig initiatief. “Het contact met de organisatie is al voor de coronacrisis ontstaan. Mijn werken zouden te zien zijn op een tentoonstelling in het buurtcentrum. Door de coronacrisis kon dat niet doorgaan. Onlangs werd ik benaderd of ik hier aan mee wilde werken. Ik heb daar niet lang over na hoeven denken. Het voelt ook alsof ik opnieuw geactiveerd werd. Ik kreeg weer plezier om dingen op te pakken na een jaar niet veel hebben kunnen doen. Wat dat betreft heeft het figuurlijk de zon laten schijnen.”

Digitale kunst

De kunstenares is gespecialiseerd in digitale kunst. “Door sommige mensen wordt het sceptisch bekeken, maar het is echte kunst dat door mij is gemaakt. In het proces heeft de computer ook niet alles overgenomen. Het is een combinatie van samenwerken en ingrijpen op de werken die ontstaan.” De werken van Wolff zijn op de Kunsthoproute op verschillende plekken te bewonderen. “Er hangen werken van mij bij het Thais Restaurant Kroewa Thai, er is een werk te zien bij de fietsenwinkel en tot slot is er werk van mij te zien in het buurtcentrum.”

Positieve geluiden

De organisatie liet zondag eerder al weten dat de route tot nu toe een groot succes is. “Dat zie ik ook. Gisteren was ik even in de Oranjebuurt en toen zag ik al heel wat mensen langs de ramen trekken. Ook vandaag krijg ik die geluiden te horen. Ik werd zelfs aangesproken op straat door een vrouw dat ze mijn werken had gezien en dat ze het heel mooi vond. Ja, dat is toch super?”

