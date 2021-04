Noorderplantsoen weer rustig: “Complimenten, aanwijzingen werden goed opgevolgd”

nieuws

Eerder in de middag was het nog te druk in het Noorderplantsoen. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In het Noorderplantsoen is het dinsdag aan het einde van de middag weer rustig. De gemeente Groningen laat weten uitermate tevreden te zijn hoe mensen de aanwijzingen opvolgden.

In het begin van de middag leek de drukte nog beheersbaar maar om 15.30 uur werd het te druk. “We wilden voorkomen om in een ‘code rood-situatie’ terecht te komen”, vertelt woordvoerder Natascha van ’t Hooft. “In eerste instantie hebben we de situatie aangekeken maar we zagen dat het gewoon te druk werd en dat de groepen mensen te groot werden. We hebben daarop besloten om in te grijpen. We vonden dat ook het juiste moment omdat we in de veronderstelling waren dat als we dit later in de middag zouden doen, het moeilijker zou worden om mensen aan te spreken.”

Volgens Van ’t Hooft verliep het leegvegen voorspoedig. “De drukte concentreerde zich voornamelijk op de speelweide, andere gebieden in het Noorderplantsoen waren rustiger. En we zijn uitermate tevreden hoe het gegaan is. Mensen lieten zich goed aanspreken en waren begripvol. Dus complimenten.” Van ’t Hooft nam zelf ook een kijkje in het Plantsoen. “Mooi was ook om te zien dat mensen hun spullen en afval meenamen, in tegenstelling tot een aantal weken geleden.”