Noordelijke ziekenhuizen bezorgd over versoepelingen

Foto Martini Ziekenhuis. Vaccinatie tegen corona

De aangekondigde versoepelingen van diverse coronamaatregelen worden veelal toegejuicht. Maar binnen de ziekenhuizen zijn er zorgen over het nog steeds grote aantal patiënten met een coronabesmetting.

Het AZNN, het netwerk voor acute zorg in het noorden, stelt dat de druk in de ziekenhuizen onverminderd hoog blijft, ook in Noord-Nederland. De ziekenhuizen zien deze week de hoogste instroom aan corona-opnames sinds vorig jaar mei, en die zal wellicht de komende week nog toenemen. De noordelijke ziekenhuizen nemen regelmatig patiënten uit andere regio’s over. Voor het personeel is het alle hens aan dek, Er is veel uitval door ziekte en daardoor kan minder reguliere zorg geleverd worden.

Volgens het AZNN is het cruciaal om in hoog tempo te vaccineren. De inzet van het Janssen-vaccin helpt hierbij. Dat vacin wordt vrijdag naar de ziekenhuizen gebracht, en wordt gebruikt door zorgmedewerkers die direct in contact komen met de patiënten. De GGD’s gaan de komende weken de vaccinatiecapaciteit verder opschalen. Het aantal besmettingen onder 70-plussers neemt door de vaccinatie zienderogen af.