Noodklok luidt voor wetenschappelijk onderwijs

Wetenschappers, studenten en personeel van de Rijksuniversiteit Groningen hebben op 6 april de noodklok geluid. Het protest op het Academieplein maakt deel uit van een landelijke actiedag van Normaal Academisch Peil. De landelijke coalitie vraagt het nieuwe kabinet om structureel 1,1 miljard euro extra te investeren in het wetenschappelijk onderwijs.

‘Er is al jaren lang niet echt geïnvesteerd in het onderwijs’ zegt Jouke de Vries van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit. ‘Het belangrijkste discussie punt is de werkdruk, om deze te verlagen hebben we dat geld nodig’ zegt de Vries.

‘Ik merk de tekortkoming vooral aan mijn werkdruk’ zegt Nina Hansen, docent sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Als je studenten goed wilt voorbereiden op de toekomst, die nu ook erg onzeker is, heb je veel tijd nodig. En die tijd heb ik nu niet’ zegt Nina. De voorzitter van de Groninger Studentenbond merkt dat de rek eruit is. ‘Het lesgeven aan studenten moet niet ten koste gaan van de mentale gezondheid van onze docenten’ zegt Marinus Jongman ‘Investeren in het onderwijs is ook investeren in de toekomst’ zegt Marinus.