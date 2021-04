Nog geen boetes uitgeschreven voor Groningse winkels die coronaregels niet naleven

nieuws

De Herestraat in rustige tijden - Foto Andor Heij.

In Groningen is, sinds de openstelling van de detailhandel voor winkelen op afspraak, geen enkele boete uitgedeeld aan winkels die zich niet aan de regels houden. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

Sinds 3 maart mogen winkels hun deuren openen voor winkelen op afspraak. Vier uur van tevoren aanmelden is daarbij verplicht en er gelden regels voor de hoeveelheid mensen die een winkel binnen mogen. Maar verschillende winkels in de Groninger binnenstad negeren deze regels af en toe. Soms slinks, maar soms ook openlijk.

Nu blijkt dat deze winkels zich tot nu toe geen zorgen hebben hoeven maken, want boetes blijven uit in Groningen. Het is daarbij niet de enige, want ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Breda en Deventer zijn tot nu toe geen boetes uitgedeeld.