Nijestee zet honkvaste bewoners in de bloemen

Woningbouwvereniging Nijestee heeft donderdag veertig bewoners in het zonnetje gezet, omdat die al vijftig jaar op hetzelfde adres wonen.

Nijestee vindt het bijzonder dat deze mensen zich zo lang thuis voelen op hetzelfde adres en enkele van hen kregen persoonlijk een bloemetje.

“Ik heb altijd gezegd dat ik hier nooit meer weg wil en dat ben ik ook niet van plan”, aldus een bewoonster van Kostverloren die al zeventig jaar in hetzelfde huis woont.

“Het is hier heerlijk wonen”, aldus een 96-jarige bewoonster in Corpus den Hoorn die al 61 jaar daar woont. Een echtpaar uit een paar straten verderop is ook blij met de wijk waar ze wonen: “We willen zeker niet verhuizen”.

Een 83-jarige vrouw woont al sinds 1964 in een portiekwoning in Selwerd. Ze doet alles nog zelf. “Ik hoop hier nog lang te mogen blijven wonen”, aldus de honkvaste dame.