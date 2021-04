Experiment Nijestee: middeninkomens kunnen tijdelijk reageren op sociale huurwoningen

nieuws

Woningcorporatie Nijestee is deze week begonnen met een experiment voor woningzoekenden met een middeninkomen. Vanaf 31 maart kunnen deze huishoudens twee maanden lang reageren op sociale huurwoningen van Nijestee.

Met het experiment wil Nijestee een oplossing vinden voor de problemen op de woningmarkt voor zoekenden met middeninkomens. “We willen weten hoeveel woningzoekenden met een middeninkomen in aanmerking willen komen voor welke sociale huurwoningen”, zo schrijft de corporatie op haar website. “Afhankelijk van het resultaat beslissen we of we het experiment verlengen.”

Huishoudens met een verzamelinkomen tussen 40.024 en 44.655 euro, kunnen tot 30 juni via WoningNet reageren op woningen. Daarna gaat de woningcoporatie het experiment evalueren.