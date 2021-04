Nieuwe samenwerking zorgt voor meer zonnepanelen op schooldaken

nieuws

Er worden dit jaar fors meer zonnepanelen op schooldaken geplaatst dan ooit tevoren. Dat komt door een initiatief van de onderneming Zonnescholen uit Groningen.

Zonnescholen is een maatschappelijke onderneming die gespecialiseerd is in het ontzorgen van schoolbesturen bij het realiseren van zonnepanelen. Een samenwerking tussen Zonnescholen en diverse onderwijsinstellingen in het land heeft deze maand geleid tot een grote opdracht voor een leverancier en installateur uit Lichtenvoorde. Daarmee kunnen vijftig scholen nog dit jaar profiteren van zonne-energie.

Zonnescholen regelt niet alleen de technische zaken, maar ook subsidies, verzekeringen en de verplichte Europese aanbesteding. Schoolbesturen kunnen zich nog steeds aanmelden voor deelname.