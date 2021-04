Nieuwbouw school Engelbert kost ruim 4 miljoen euro

nieuws

De nieuwbouw van de basisschool in Engelbert gaat ruim ruim 4 miljoen euro kosten. Dat heeft wethouder Carine Bloemhoff woensdag bekendgemaakt.

Er ligt nu een ontwerp om de nieuwe school te realiseren op de bestaande parkeerplaats aan de voorkant van het MFC Engelbert. Om een veilige verkeerssituatie te maken voor de school en de overige faciliteiten komt er een nieuwe ontsluiting met parkeerplaatsen in aangrenzend weiland. Ook komen er twee extra kleedruimten.

De nieuwbouw gaat uit van 100 – 120 leerlingen en is zo’n 650 m2 groot. De school is een plek waar de kinderen meer dan de helft van hun tijd doorbrengen. In het ontwerp is aansluiting te vinden bij de belevingswereld van het kind, dit is vertaald naar een gebouw met een clustering van huisjes. De verschillende huis-vormen zijn gemakkelijk te herkennen door de kinderen en sluiten aan bij de schaal van het kind. Binnenin hebben de ruimtes een licht, open en rustig karakter met lichte kleuren en houtaccenten.