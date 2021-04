Nieuw contactpunt voor Groningse ondernemers met vragen over geld en ondersteuning

nieuws

Meer banen, meer bedrijvigheid en een aantrekkelijker vestigingsklimaat in de provincie. Dat is het doel van GroBusiness, een nieuw onafhankelijk contactpunt voor ondernemers met vragen op het gebied van financiering en ondersteuning in Stad en Ommeland.

De initiatiefnemers van het platform, de provincie Groningen en Economic Board Groningen, hebben haast gemaakt met de start van GroBusiness in verband met de grote behoefte aan ondersteuning tijdens de coronacrisis. Het platform biedt dan ook passend advies aan bedrijven die het moeilijk hebben.

Ondernemers kunnen telefonisch, per mail of via de website contact opnemen. Ook gaan specialisten van GroBusiness zelf contact zoeken met ondernemers om vragen en behoeften in kaart te brengen. Daarnaast worden er via het platform (online) bijeenkomsten georganiseerd over actuele en relevante onderwerpen voor Groningse ondernemers.