“Niet stilstaan bij de bevrijding van Groningen is geen optie”

Foto: eigen foto Bevrijdingsbos

De bevrijdingsactiviteiten in het Bevrijdingsbos in Groningen gaan dit jaar in een aangepaste vorm door. “Er niet bij stilstaan is geen optie.”

“Er zal vrij weinig gebeuren”, vertelt voorzitter John van der Woude van het Bevrijdingsbos. “Twee of drie mensen van ons gaat komende vrijdag bloemen leggen bij het monument in het bos. Daarnaast hebben we een spandoek laten maken waarmee we aandacht vragen voor 75+1 jaar bevrijding. Van het geheel zal een drone-filmpje gemaakt worden dat we aan gaan bieden op onze website, zodat belangstellenden toch getuige kunnen zijn van de bijzondere dag.”

Bevrijding

Komende dinsdag is het 76 jaar geleden dat de geallieerden begonnen aan de bevrijding van Groningen. Vanuit Eelde trokken drie Canadese brigades richting de stad. Met het bevrijden van Groningen zou de weg open komen te liggen richting Delfzijl, de laatste Duitse stelling in ons land. Groningen werd echter verdedigd door een mengelmoes van Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine en Nederlandse en Belgische SS-soldaten van in totaal 7.500 man. De strijd zou vier dagen duren.

“Erg jammer”

“Het is hartstikke jammer dat we er niet uitgebreid bij stil kunnen staan. Maar met de huidige coronasituatie weet je gewoon dat het niet kan. Het moment trek vooral oudere mensen waarbij je je af kunt vragen of ze gezien de situatie überhaupt wel willen komen. Daarnaast kunnen we in de kerk geen anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Je zou daar met maximaal tien mensen terecht kunnen, en dat is geen optie. Volgens jaar hopen we er weer uitgebreid bij stil te kunnen staan, op een manier zoals mensen die van ons gewend zijn.”

Vanwege de coronacrisis gaan ook andere activiteiten zoals het scholenproject op 14 april niet door. Meer informatie is te vinden op de website van het Bevrijdingsbos.