Niet drie maar één test-evenement in Martiniplaza: “Gaat een hele mooie avond worden”

Foto: MartiniPlaza

In tegenstelling tot eerdere berichten vinden er in Martiniplaza niet drie maar één test-evenement plaats. “Op donderdag gaan we er een hele mooie avond van maken.”

“Het was aanvankelijk de bedoeling dat er test-evenementen plaats zouden vinden op 13, 14 en 15 april”, vertelt Annerie Knol van Martiniplaza. “Op de eerste avond zou er een Stayin’ Alive Disco plaatsvinden, op de tweede avond een concert van het Noordpoolorkest en op de laatste avond een optreden van Pé en Rinus en het Noordpoolorkest. Omdat we pas vanavond te horen hebben gekregen dat we groen licht hebben, is er te weinig tijd om alles door te laten gaan. Er moeten voorbereidingen getroffen worden, ook door de artiesten. Je moet je voorstellen dat zij al een jaar niet gespeeld hebben. Daarom hebben we gezegd we doen één avond, maar daar gaan we dan wel een hele leuke avond van maken.”

Jubileumshow van Pé en Rinus

Op deze donderdagavond zijn er 450 bezoekers welkom. “Zij gaan iets heel bijzonders zien. Pé en Rinus bestonden vorig jaar veertig jaar en hebben daarom een jubileumshow gemaakt. Deze show heeft nog niemand gezien, en wij hebben dus de primeur. Daar zijn we heel blij mee.” De mensen die de avond bij willen wonen moeten in bezit zijn van een negatief-testbewijs. “Op dit moment zijn we heel druk bezig om de online omgeving in te richten waar mensen kunnen reserveren. Deze gaat morgenochtend, woensdagochtend, online. Na het maken van een reservering krijgen mensen een uitnodiging voor het afnemen van een sneltest. Als de test negatief is mag men naar binnen, maar de test mag op dat moment maximaal veertig uur oud zijn.”

Pilot

De test in Martiniplaza is onderdeel van een pilot van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, VSCD, waar landelijk ongeveer 35 theaters aan deelnemen. De pilot maakt onderdeel uit van een grotere pilot waarbij er deze maand tientallen evenementen worden gehouden.