Negentien boetes en twee arrestaties in te druk Noorderplantsoen

De politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de politie hebben afgelopen woensdag negentien boetes uitgedeeld in het Noorderplantsoen. Volgens gemeentewoordvoerder Natascha van ‘t Hooft zijn er daarnaast twee mensen gearresteerd.

De politie deelde onder andere boetes uit voor overtreding van de coronaregels, het overtreden van het alcoholverbod rond de vijver en de speelweide en voor geluidsoverlast.

Daarnaast werden twee bezoekers van het Noorderplantsoen gearresteerd. Eén bezoeker beledigde een ambtenaar in functie. Een andere werd in de boeien geslagen, omdat hij een bevel van een agent negeerde.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeente en de politie grepen woensdagmiddag in bij de drukte in het plantsoen. Een politieauto reed door het park, met een waarschuwing via de speakers om afstand te houden. Groepen mensen die te dicht op elkaar zaten, werden aangesproken door stewards, BOA’s en agenten.