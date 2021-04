nieuws

De NDC Mediagroep wil af van alle huis-aan-huis bladen die het uitgeeft. Het bedrijf ziet geen toekomst meer voor de titels die in vijf provincies verspreid worden. Dat meldt RTV Noord dinsdagavond.

In totaal gaat het om 35 huis-aan-huisbladen die in de verkoop zijn gezet waaronder de Groninger Gezinsbode en het Harener Weekblad. In Groningen gaat het in totaal om tien titels, in Friesland om zestien, negen in Drenthe, twee in Overijssel en drie in Flevoland. Dat het concern van de titels af wil blijkt volgens RTV Noord uit interne correspondentie. Intern onderzoek zou hebben uitgewezen dat winst maken met de titels nauwelijks nog mogelijk is.

Dit zou vooral komen door tegenvallende advertentie-inkomsten. Verkoop van de titels zou een belangrijk onderdeel zijn van de gezondmakingsoperatie die vorig jaar is ingezet door het Belgische Mediahuis, die vorig jaar de NDC overnam.