Nader onderzoek straf voor man die stiefzoon (8) Hoendiep in duwde

nieuws

De Groninger rechtbank heeft dinsdag nog geen straf geformuleerd in de zaak tegen de 28-jarige Stadjer die zijn 8-jarige stiefzoon in het Hoendiep gooide en daar minutenlang in liet liggen.

Dat gebeurde in september vorig jaar. De man deed dat na een ruzie met zijn stiefzoon. Terwijl het kind om hulp riep filmde de 28-jarige het alleen. Omstanders haalden het kind uit het water.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden TBS met dwangverpleging tegen de Stadjer. De rechtbank acht bewezen dat de Stadjer schuldig is aan poging tot zware mishandeling. Maar de rechtbank wil beter voorgelicht worden om een goede straf of maatregel te nemen.

De rechtbank wil daarom dat reclassering nader onderzoek gaat doen of TBS met voorwaarden een geschikte straf is voor de man.