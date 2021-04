“Na het weekend minder koud, volgende week 14 of 15 graden”

nieuws

Er staan een aantal dagen met lagere temperaturen voor de deur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan na zondag de scherpste randjes van de kou er af.

“Woensdagochtend zijn er een aantal wolkenvelden maar is er ook geregeld ruimte voor de zon”, vertelt Kamphuis. “In de middag zijn er flinke perioden met zon. Met 10 graden is het wel een stuk koeler dan de voorbije dagen. De wind uit het noorden tot noordwesten is matig, windkracht 3 of 4. In de nacht naar donderdag is er kans op lichte grondvorst.”

“Donderdag is het wisselend bewolkt bij droog en koel weer. De middagtemperatuur komt uit op rond de 9 graden. Vrijdag en tijdens de weekenddagen blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Met 9 of 10 graden blijft het koel. Na het weekend gaan de scherpste randjes van de kou af en klimmen we in de loop van de week richting de normaal waarbij we op 14 of 15 graden uitkomen.”