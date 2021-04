‘Na het weekend flink wat zon en temperaturen tot 17 graden’

nieuws

De temperaturen lopen, gedurende het weekend, steeds verder op. Ook de zon zal zich steeds vaker laten zien, waardoor de temperaturen na het weekend nog verder gaan oplopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

“Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, naast een aantal wolken”, aldus Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 11 graden. De wind uit het noordoosten is matig, rond windkracht 3.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag daalt het kwik volgens Kamphuis tot rond het vriespunt, om in de loop van de zaterdag weer te stijgen naar 12 of 13 graden.

“Zondag ontstaan wat meer wolken, maar is er ook zon”, vervolgt Kamphuis. “Het wordt het met 13 of 14 graden nog wat zachter. Maandag en dinsdag wordt het met flink wat zon nog wat zachter met 15 tot 17 graden. Lente dus!”

Na dinsdag gaat het kwik waarschijnlijk geleidelijk aan weer naar beneden.