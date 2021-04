“Na het weekend 15 graden, daarna fors kouder en kans op buien”

nieuws

Er staan een aantal droge dagen voor de deur waarbij de temperatuur langzaam op gaat lopen waarbij het aanstaande maandag wel eens 15 graden kan gaan worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag wordt een rustige dag waarbij wolken en zon elkaar af gaan wisselen”, vertelt Kamphuis. “Het blijft overwegend droog en bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 10 graden. In de nacht naar vrijdag komt de minimumtemperatuur rond het vriespunt te liggen. Vrijdag is het eveneens wisselend bewolkt en blijft het droog. Het wordt dan 11 graden.”

“Tijdens het weekend houdt het rustige en droge weer aan. Zon en wolken zullen elkaar af wisselen en het kwik loopt op tot 12 of 13 graden op zondag. Na het weekend warmt het op maandag en dinsdag verder op en komen we uit rond de 15 graden met flink wat zon. Daarna lijkt het kwik opnieuw een forse stap terug te gaan doen. Ook neemt de kans op een bui toe waarbij de stroming weer noord tot noordwest gaat worden.”