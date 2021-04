Motorrijder gewond bij verkeersongeluk Atoomweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondag aan het einde van de ochtend is een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Het gaat om een aanrijding tussen een motorrijder en een scooterbestuurder. De motorrijder raakte daarbij gewond.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van een ambulance hebben het slachtoffer ter plaatse kunnen behandelen. Na behandeling is de persoon in een politie auto gestapt. De agenten hebben het slachtoffer vervolgens naar huis gebracht.”

De motor is door de agenten op een parkeerplaats gezet zodat het voertuig hier later opgehaald kan worden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.