Moskeekoepel: “Vier ramadan thuis”

nieuws

Foto: google maps

De moskeekoepel roept moslims op om de ramadan thuis met het gezin te gaan vieren. En niet bij familie en vrienden op bezoek te gaan.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid, CMO, doet de oproep vanwege de coronamaatregelen. De koepel verwacht dat de moslimgemeenschap zich aan de regels zal houden. Daarbij verwijst men ook naar vorig jaar toen tijdens de eerste lockdown men goed in staat bleek te zijn om de ramadan volgens de regels te vieren. Bovendien zullen vanwege de avondklok moskeeën sowieso al gesloten zijn voor het nachtgebed. Een aantal moskeeën had plannen om het nachtgebed wel door te laten gaan, en gelovigen voor de avondklok binnen te laten en ze er te laten overnachten. Na overleg is van dit plan afgezien.

De ramadan begint dit jaar op maandag 12 of dinsdag 13 april. Dit is afhankelijk van de stand van de maan. De islamitische vastenmaand duurt tot woensdag 12 mei. In deze periode eten en drinken moslims niet tussen zonsopgang en -ondergang.