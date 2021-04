Moeder en dochter maken fotoboek over werkzaamheden WarmteStad in Paddepoel

nieuws

Foto: Lenie Kiewiet

Zeshonderd foto’s van de werkzaamheden aan WarmteStad in de wijk Paddepoel. Voor Lenie Kiewiet en dochter Bianca Kuiper was het aanleiding om na zoveel foto’s een fotoboek te gaan maken.

Hoi Lenie! Hoe is dit bijzondere idee ontstaan?

“Mijn dochter is een ontzettend goede fotograaf. Ze maakt hele mooie foto’s. Alleen is dat talent pas onlangs aan het licht gekomen. Een tijd geleden maakte ze een foto van een zonsondergang bij Westerbroek. Die foto heeft ze vervolgens ingestuurd naar verschillende omroepen en mediabedrijven en was vervolgens op diverse plekken te zien. Dat smaakte naar meer, en zo is het idee ontstaan om de werkzaamheden in Paddepoel te volgen.”

De werkzaamheden zijn al een behoorlijk lange tijd bezig. Jullie richten je op een bepaalde periode hè?

“Klopt. Het gaat om zeshonderd foto’s die in de periode van januari tot maart 2020 gemaakt zijn. Als we alle werkzaamheden hadden willen volgen dan hadden we nog veel meer foto’s gehad. Op een gegeven moment hadden we al die foto’s liggen, die als het ware lagen te verstoffen. En toen is het idee ontstaan om er iets mee te doen, om er een fotoboek van te maken.”

Tekst gaat verder onder de foto





Een impressie van het boek. Foto: Lenie Kiewiet

Dat klinkt volgens mij makkelijker dan gezegd …

“Haha, ja. We hadden behoorlijk wat noten op de zang. Op internet zijn er verschillende bedrijven te vinden die zoiets aanbieden maar de kwaliteit verschilt enorm. Wij wilden echt een mooi boek, met folie, met een harde kaft en waarbij er ook echt recht wordt gedaan aan de foto’s. Maar voor het zo ver was, moesten we natuurlijk eerst een selectie maken. Je kunt niet zeshonderd foto’s in een boek stoppen. Uiteindelijk hebben we na veel wikken en wegen zo’n veertig foto’s uitgekozen. Iemand die ik ken heeft geholpen bij de opmaak van het boek, en inmiddels hebben we het resultaat naar verschillende partijen gestuurd.”

Waarbij wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie onder andere een exemplaar gaat krijgen hè?

“Klopt. We hebben een mail gestuurd naar de gemeente en binnen twee uur ontvingen we al een reactie. Komende vrijdag vindt er een overhandiging plaats op het Stadhuis. Dat is super leuk. Ook hebben we een exemplaar van het boek naar demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken gestuurd. Van haar hebben we helaas nog geen reactie gekregen, maar misschien is ze wel heel druk.”

Wat hopen jullie met het boek te bereiken?

“We hopen dat het boek een inkijkje geeft in de bijzondere werkzaamheden die hier in de wijk hebben plaatsgevonden. We hebben het eindresultaat inmiddels aan verschillende mensen laten zien, en iedereen is ontzettend enthousiast. Dat is niet omdat mijn dochter de foto’s heeft gemaakt of omdat ik er bij betrokkem ben, maar mensen vinden het echt interessant om te zien. We overwegen om wellicht nog een tweede deel te gaan maken, ook omdat we zoveel foto’s hebben gemaakt. Maar daar moeten we nog even over nadenken.”