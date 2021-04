Mo El Hankouri bezorgt FC Groningen drie punten in Venlo

sport

FC Groningen heeft zaterdagavond met 0-1 gewonnen op bezoek bij VVV-Venlo. In de Limburgse Koel moest FC Groningen zeventig minuten spelen met een man minder door een rode kaart voor Azor Matusiwa.



Het leek aanvankelijk een mooie avond te worden voor de middenvelder Azor Matusiwa. Na lang blessureleed maakte de vice-aanvoerder van FC Groningen zijn rentree in het elftal van Danny Buijs. Echter na twintig minuten voetbal had Matusiwa al twee gele kaarten gekregen van arbiter Nijhuis en moest dus het veld verlaten. Ondanks dat de Trots van het Noorden met een man minder speelde, kwam VVV in de eerste helft moeilijk tot kansen. In de beginfase van de wedstrijd kreeg Mo El Hankouri een mogelijkheid op de openingstreffer.

In de tweede helft kwam FC Groningen niet aan aanvallen toe en leek het duel lang af te stevenen op een 0-0. In het laatste kwart van de wedstrijd werd VVV sterker en bracht het Eredivisie-topscorer Giakoumakis in stelling. FC Groningen hield stand en vloog na 86 minuten voetballen Mo El Hankouri in de armen. De aanvaller, die deze week zijn contract verlengd zag worden, haalde uit van zo’n twintig meter en zag zijn schot heerlijk binnen ploffen: 0-1. In de blessuretijd dacht Roemer gelijk te maken namens de Venlonaren, hij stond echter buitenspel.

Geheel verdiend was de overwinning wellicht niet voor FC Groningen, maar belangrijk wel. Door de zege komt FC Groningen steviger in het zadel voor de zesde plaats. Volgende week zondag trapt FC Groningen in eigen huis om half drie af tegen rivaal SC Heerenveen.