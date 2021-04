Minister Hugo de Jonge tempert hoop op versoepelingen

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid tempert de hoop op snelle versoepelingen van de coronamaatregelen. De Jonge deed de uitspraak vrijdagavond in het televisieprogramma Beau op RTL4.

Het gesprek met de demissionair minister ging over het vaccineren en het tempo er van. Toen dit gesprek afgerond was wilde De Jonge nog even het woord waarin hij zei de hoop op eventuele versoepelingen te willen temperen. Afgelopen week werd bekend dat als de besmettingscijfers de goede kant op bewegen verschillende versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd kunnen worden waaronder het openen van terrassen en winkels. De minister liet weten dat de ziekenhuizen te maken hebben met grote drukte, dat er momenteel meer dan 2.500 coronapatiënten verpleegd worden en dat het personeel aan het einde van zijn Latijn is. “We gaan geen gekke dingen doen.”

Het plan voor de versoepelingen, die aan het einde van de maand in moeten gaan, ligt op dit moment bij het OMT, het Outbreak Management Team. Zondag wordt er door een deel van het kabinet samen met verschillende experts over de huidige coronasituatie gesproken in het Catshuis. Dinsdag volgt er een persconferentie.