Minister geeft startschot voor ‘testweek’ vanuit Groninger Museum

Foto: Danja de Jonckheere

Volgende week is het Museumweek, de week waarin 17 Nederlandse musea hun deuren tijdelijk mogen openen voor een pilot met sneltesten. Minister Van Engelshoven geeft maandag het startschot voor deze ‘testweek’ vanuit het Groninger Museum.

De ministeries van OCW, VWS en EZK gaan volgende week onderzoeken wat het effect is van sneltesten in de culturele sector. Het Groninger Museum is een van de 17 deelnemende musea die tijdelijk open mogen voor deze pilot.

Een bezoek aan het museum is op 19, 20 en 21 april mogelijk via een reservering op museum.nl.