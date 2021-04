Miljoeneninvestering van Europese Investeringsbank voor waterstoftreinen in Groningen

nieuws

Foto: Alstrom

De Europese Investeringsbank heeft een deel van een totaalbedrag van 700 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanschaf van waterstoftreinen in Noord-Nederland. Dat maakte het instituut donderdag bekend.

De 700 miljoen euro is bedoeld voor de verbetering van openbaar vervoer binnen de Europese Unie. Naast de Nederlandse waterstoftreinen, wordt een deel van het geld gebruikt om in Duitsland verbeteringen aan te brengen in het regionale treinnetwerk. Ook wordt een deel van het geld gebruikt voor duurzame energie op Spaanse vliegvelden.

De provincie Groningen wil vanaf 2024 treinen op waterstof laten rijden tussen de Stad en Stadskanaal en op de aan te leggen ‘Wunderline’ tussen Groningen en Bremen.