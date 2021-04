“Mensen kunnen niet de volgende stap in hun leven zetten, hun sociale leven loopt vertraging op”

nieuws

Uit onderzoek van NOS op3 blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente Groningen 4 jaar en 11 maanden bedraagt. Voor fractievoorzitters Jimmy Dijk van de SP en Julian Bushoff van de PvdA is het geen verrassing. “Het gaat van kwaad tot erger.”

“Dat de wachttijd toeneemt speelt al heel lang”, vertelt Dijk. “En vijf jaar is een hele tijd hè? We hebben het hier over mensen die door deze wachttijd niet de volgende stap in hun leven kunnen zetten. We hebben het veelal over mensen die niet meer aan het studeren zijn maar net een baan hebben maar nog wel thuis wonen. Op de woningmarkt maken ze geen kans op een huis omdat de prijzen er veel te hoog liggen. Het alternatief is een sociale huurwoning waar ze dus te maken krijgen met een aanzienlijke wachttijd.”

“Het hele sociale leven van mensen loopt vertraging op”

Het gevolg is dat alles vertraging op loopt. “Deze mensen blijven langer thuis wonen omdat het voor hen onmogelijk is om de volgende stap in hun leven te zetten. Hun hele sociale leven levert vertraging op, ze kunnen niet hun gezinnetje starten. En dat is een hele kwalijke zaak.” Waar in Groningen de wachttijd op bijna vijf jaar ligt spant Amsterdam met 13 jaar en 10 maanden de kroon. “Dat moet je je eens inbeelden hè? Dat je op achttienjarige leeftijd je inschrijft, en dat je pas 13 jaar later in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.”

Verhuurdersheffing

Volgens Dijk moet er ook snel iets gebeuren. “Als eerste moet het kabinet een streep zetten door de verhuurdersheffing. Nu belandt er jaarlijks twee miljard euro in de staatskas dat niet besteed wordt aan de bouw van nieuwe woningen. Daarnaast is het duidelijk dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Tot slot moet ook de macht van de commerciële verhuurders aan banden worden gelegd. Wij als partij zeggen dat tien jaar Rutte de situatie op de woningmarkt niet verbeterd heeft. Een jaar Rutte als premier zorgt bij wijze van spreken voor een half jaar extra wachttijd op de woningmarkt.”

Situatie is heel nijpend

Ook fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA schrikt niet van de gemiddelde wachttijd. “Het benadrukt maar weer eens dat we in het land te maken hebben met een wooncrisis. En niet schrikken, natuurlijk schrik je van het nieuws, maar je weet ook dat dit probleem speelt. Zo’n onderzoek drukt je maar weer eens met de neus op de feiten, hoewel we allemaal de verhalen kennen van de problemen die er op de woningmarkt spelen. De situatie is heel nijpend en voor ons als partij is het duidelijk dat er snel iets aan gedaan moet worden.”

Doorstromen naar sociale koopwoningen

Om de problemen op te lossen moeten er volgens de PvdA verschillende dingen gebeuren. “Lokaal hebben we een motie ingediend om de sociale woningbouw te versnellen, die gelukkig ook is aangenomen. Daarnaast ligt er een voorstel om meer sociale koopwoningen te bouwen. De bedoeling is dat mensen die nu in een sociale huurwoning wonen doorstromen naar een sociale koopwoning, waardoor er meer ruimte ontstaat. Natuurlijk moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen bijgebouwd gaan worden.”

Ministere van Wonen

En Bushoff is het met Dijk eens. “Ja, de verhuurdersheffing die moeten we echt opheffen. Jaarlijks wordt er nu twee miljard euro niet in de woningbouw gestopt. Daarnaast willen we dat in het nieuwe kabinet het ministerie van Wonen terug komt. Een ministerie dat hard gaat werken aan betaalbare woningen en vol in gaat zetten op de realisatie van sociale huurwoningen.”

