‘Mensen in armoede moeten goed nadenken voordat ze aan kinderen beginnen’

Mensen die in armoede leven moeten goed nadenken voordat ze aan kinderen gaan beginnen. Dat zegt wethouder Isabelle Diks van GroenLinks.

“Het gaat er niet om dat we mensen willen beperken in hun keuze om een kind te krijgen”, zegt Diks. “Maar dat ze dat op een zo goed mogelijk moment doen. Maar soms kan het zijn dat je in de schuld zit of dat je helemaal in een verkeerde woning woont of met huiselijk geweld te maken hebt”.

Voor een betere voorlichting hierover aan deze groep geeft de provincie een half miljoen euro subsidie aan de gemeente. Dat geld is voor het programma “Voorzorg”. Dat is bedoeld voor vrouwen die nog niet in verwachting zijn, maar er wel over nadenken. De gemeente hoopt dat vrouwen zichzelf afvragen of het wel het goede moment is om een kind te krijgen.