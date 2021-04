Meerdere geparkeerde auto’s beschadigd in Glimmen door ‘grijze Audi’

nieuws

Foto: Politie Groningen-Zuid

De politie is donderdagmiddag een zoekactie gestart in en rond Glimmen. Aan de Zuidlaarderweg in het dorp raakten meerdere geparkeerde auto beschadigd door een voorbijgaand voertuig.

Getuigen meldden dat het zou gaan om een grijze Audi A4 of A6, mogelijk met de letter XV of XK en de cijfers 92 in het kenteken. Het voertuig moet zelf schade hebben aan de rechterzijde. Dit voertuig is nog niet aangetroffen. De auto zou zijn weggereden in de richting van de Rijksstraatweg.

Mensen in de omgeving die een soortgelijke auto met verse schade hebben gezien, kunnen zich bij de politie melden via telefoonnummer 0900-8844.

